Pastore piromane arrestato in Sicilia sorpreso dai Carabinieri

Un pastore piromane di 32 anni è stato arrestato in Sicilia, nell’Agrigentino. Lo hanno sorpreso i Carabinieri mentre appiccava le fiamme in un terreno.

In particolare, un giovane pastore di Santa Elisabetta è stato arrestato in flagranza di reato a Sant’Angelo Muxaro, mentre appiccava le fiamme in un terreno. La scoperti dei Carabinieri.

Alla vista dei militari il giovane è fuggito in auto ma dopo un inseguimento di 10 chilometri, lo hanno bloccati a Raffadali. Il pastore aveva anche una pistola 7,65 con matricola abrasa, 14 proiettili e due coltelli a serramanico, oltre all’accendino con cui aveva appiccato il fuoco.

Altri carabinieri, intanto, hanno circoscritto l’incendio. L’uomo, identificato come pastore, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Il piromane non ha spiegato il motivo per cui ha dato alle fiamme il terreno non di sua proprietà.