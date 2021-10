Trova portafogli zeppo di soldi, militare lo consegna ai Carabinieri di Monreale

Un militare ha trovato un portafogli che conteneva una grossa cifra in denaro e lo ha restituito ai Carabinieri. La vicenda è avvenuta a Monreale, in provincia di Palermo. Un gesto di altruismo da parte di un militare, componente dell’Esercito italiano.

Il gesto di altruismo del militare

Diego Cammarata, militare del 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo, lo scorso 21 settembre, rientrando a casa dopo un servizio notturno, ha trovato un borsello. Nessun dubbio e lo ha consegnato ai carabinieri della stazione di Monreale. Il borsello conteneva una grossa cifra di denaro. Grazie ai documenti, i Carabinieri sono riusciti a contattare il legittimo proprietario, un assicuratore monrealese di 42 anni.

Riconsegnato a un monrealese

Così, in modo inaspettato, un uomo di 42 anni di Monreale si è visto restituire il borsello che conteneva una bella cifra di denaro, oltre a carte e documenti. Il militare Diego Cammarata, del 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo, dopo aver trovato il borsello, non ci ha pensato due volte a recarsi in caserma e a consegnarlo.

Il plauso dei colleghi dell’Esercito

I Carabinieri, aperto il borsello alla ricerca dei documenti, hanno così rintracciato il legittimo proprietario a cui hanno consegnato l’oggetto. Lo stesso proprietario ha espresso gratitudine e sincero apprezzamento per il nobile gesto del militare. Sono il presidente regionale Salvatore Vecchio, il segretario regionale Salvatore Di Fulco e il segretario nazionale d’area, Umberto Bolignari, unitamente a tutti gli associati al Sindacato Itamil Esercito, che espimono “il loro più sentito compiacimento nei confronti del Socio Daniele Cammarata in servizio presso il 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo per il gesto di grande caratura umana e morale che lo ha visto coinvolto”.