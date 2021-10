Tamponamento violentissimo all’ingresso di Palermo, un ferito sulla A29

Incidente stradale con ferito questa mattina a Palermo lunga la A29 Palermo-Mazara del Vallo all’altezza del centro commerciale Leroy Merlin. Lo schianto è avvenuto in direzione Palermo e ha coinvolto un furgone che trasporta surgelati e una’automobile.

Un ferito dopo il tamponamento a Palermo

Il conducente alla guida dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone sarebbe andato a impattare l’utilitaria che procedeva davanti a lui. La ricostruzione della dinamica sarà eseguita dalla polizia stradale intervenuta sul luogo dell’incidente dove sono giunti anche gli operai dell’Anas per il ripristino della viabilità.

Code e caos

In seguito all’incidente qualche ripercussione sul traffico autostradale per via dei rallentamenti e delle code che si sono create.