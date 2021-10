Spunta una ruota panoramica a Palermo in piazza Politeama

A Palermo appare un’enorme ruota panoramica in piazza Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Politeama. L’attrazione girerà nell’ambito di un evento targato Aperol.

Sulla ruota al momento lavorano gli operai della Moruzzi Group, la ditta incaricata dei lavori che al momento sta completando il suo montaggio. La ruota panoramica di piazza Politeama sarà attivata giovedi prossimo e rimarrà nella piazza fino a domenica.

Per partecipare all’iniziativa dell’Aperol Cheer Machine occorre ordinare un Aperol Spritz (al costo di 6 euro) in alcuni locali della città (che saranno indicati nel sito della Aperol), insieme al drink si riceverà un braccialetto col quale si avrà diritto ad accedere nelle cabine della ruota e godere del panorama dall’alto. Ma non solo: l’evento sarà animato da speciali altalene musicali che, attivando un diverso strumento a ogni oscillazione, permetteranno al pubblico di suonare tutti insieme, personalizzando il proprio “swing”.

L’iniziativa “Together can cheer” di Aperol arriva dopo quella organizzata a Bari. “Dal 7 al 9 ottobre Aperol Together We Can Cheer arriva a Palermo per tre giorni all’insegna del divertimento e della condivisione in pieno stile Aperol”. Questo si legge sul sito dell’iniziativa.