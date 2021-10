Droga e rame rubato a Villabate, scatta un arresto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio di controllo del territorio e di prevenzione, hanno arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intervenuti a Villabate, presso un magazzino industriale, i militari hanno sorpreso il giovane, insieme a tre persone che, alla vista dei militari hanno provato a fuggire. I Carabinieri però sono riusciti a bloccarli.

All’interno del capannone, con la collaborazione di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, sono stati recuperati 2 panetti di hashish e 14 involucri di cellophane di oltre 160 grammi, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto era dentro un freezer. I militari hanno anche trovato 80 euro all’interno di un pacchetto di sigarette.

Nel capannone c’erano anche 64 matasse di cavo di rame per un peso complessivo di 1.880 kg e 3 sacchi contenenti 180 kg di cavo elettrico guainato, dei quali nessuno dei presenti è stato in grado di provarne la proprietà. Sono stati, quindi, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo per ricettazione. L’arrestato si trova ora ai domiciliari.