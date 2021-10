La Sicilia torna in zona bianca in anticipo, attesa l’ordinanza di Speranza

La Sicilia tornerà in zona bianca da lunedì 4 ottobre. Questo è quanto si apprende dalla cabina di regia che a breve scioglierà la riserva. Una notizia non ufficiale, che, salvo colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe essere confermata a breve.

Zona bianca dal 4 ottobre in Sicilia

A dire il vero, la Sicilia dovrebbe attendere un’altra settimana per abbandonare la zona gialla, come vuole la norma. Il ministro Speranza però potrà concedere una deroga come peraltro è già successo con la Regione Calabria.

“A rigore, per il declassamento sarebbe necessario rimanere con i parametri da zona bianca per almeno due settimane. Entrando in maniera effettiva in zona bianca lunedì 4 ottobre – ha dichiarato all’Ansa il matematico Giovanni Sebastiani, un’autorità nel suo campo -, la Sicilia sarebbe in questa condizione solo per dieci giorni. È possibile che le istituzioni preposte decidano comunque il declassamento della regione, tenendo conto dei trend in discesa da due settimane degli indicatori. La situazione è analoga a quanto accaduto alla Calabria due settimane fa: martedì 14 ottobre era al di sopra delle soglie per la zona gialla, ma non è stata dichiarata tale alla luce dei trend in discesa degli indicatori“.

Parametri in discesa sull’isola

Al momento i numeri dai reparti Covid degli ospedali siciliani sono incoraggianti. I dati di Agenas indicano che la Sicilia ha un’occupazione delle terapie intensive del 9%, in discesa dell’1% (mentre la soglia della zona gialla è al 10%). Nei reparti ordinari la saturazione è del 14%, mentre la soglia è al 15%. Dunque entrambi i parametri sono da zona bianca e se venissero confermati nei prossimi giorni potrebbe arrivare il cambio di colore.

L’isola ha entrambe le occupazioni sotto controllo: molto improbabile che entrambe aumentino oggi, se ciò non accadrà, l’isola dovrebbe vedere la zona bianca ormai dietro l’angolo. La Sicilia dopo il monitoraggio di venerdì può legittimamente ambire dunque al ritorno in fascia bianca a partire da lunedì 4.