È morto Armando Zamparini a 23 anni, figlio dell’ex patron del Palermo

E’ morto a Londra Armando Zamparini. Aveva solo 23 anni. Si tratta del figlio di Maurizio Zamparini, imprenditore ed ex proprietario del Palermo Calcio.

La notizia è stata appena battuta da Blog Sicilia. Il giovane Armando Zamparini, da quello che si apprende, sarebbe stato trovato senza vita all’interno di una stanza di un albergo della capitale inglese. Non sarebbero chiare le cause del decesso del figlio dell’ex patron del Palermo Calcio che porto la squadra palermitana fino in serie A.

Sulla morte del giovane ha aperto le indagini la polizia londinese. Dalle prime informazioni pare che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco. Il corpo senza vita è stato trovato nella tarda mattinata d’ieri. Zamparini assieme alla moglie Laura è immediatamente partito per Londra. Il 23enne si era trasferito in Inghilterra dopo aver conseguito la laurea.