Droga, una rissa a Mondello, reati ambientali, scattano 7 arresti nel Palermitano

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso di servizi di controllo del territorio delle ultime 72 ore, hanno arrestato 7 persone. I militari della Compagnia di Carini hanno arrestato per detenzione e spaccio un 22enne sorpreso a cedere un piccolo quantitativo di cocaina. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenirne altri 4 grammi suddivisa in 15 dosi e la somma contante di 60 euro. Per lo stesso reato, i Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini hanno arrestato un 17enne avendo rinvenuto nella sua abitazione 5.5 grammi di hashish e 4,5 grammi di cocaina. I Carabinieri hanno inviato le dosi al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le attività di analisi.

A Giardinello denunciato macellaio

I Carabinieri della Compagnia di Partinico, supportati dal Centro Anticrimine Natura Carabinieri e dal NAS di Palermo, nel corso di servizio coordinato nel territorio, hanno proceduto al controllo di una macelleria a Giardinello trovando un cinghiale privo dei bolli sanitari. I militari hanno deferito in stato di libertà l’uomo.I carabinieri hanno poi ispezionato 5 allevamenti, elevando sanzioni amministrative per oltre 15 mila euro. Nell’ambito di controlli ambientali, i militari della Stazione di Villafrati, hanno deferito in stato di libertà per reati ambientali due operai edili sorpresi a incendiare rifiuti plastici e ferrosi all’interno di un cantiere.

Una rissa a Mondello

I Carabinieri della Nucleo Radiomobile di Palermo hanno poi denunciato cinque persone, tra i 18 e i 30 anni, ritenute responsabili di rissa. I militari li hanno identificati all’interno di uno stabilimento balneare a Mondello dopo che avevano avuto un’animata lite scaturita dal furto di un cellulare.