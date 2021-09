Andrea Taormina scomparso in barca a vela tra San Vito lo Capo e Balestrate, l’appello

Nessuna traccia al momento di Andrea Taormina, 49 anni, esperto velista, scomparso in mare tra San Vito lo Capo e Balestrate durante una traversata. Di lui non si hanno più notizie dalla notte del 28 settembre. L’appello per le ricerche dell’uomo è stato diramato anche dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto.

La descrizione dell’uomo scomparso

Andrea, 50 anni, skipper, è partito intorno alle 19.30 il 28 settembre a bordo di un’imbarcazione a vela di colore blu lunga circa 10 metri dal porto di San Vito lo Capo (Tpi) verso il porto di Balestrate (Pa). La sua compagna, Dalida, lo attendeva al porto di Balestrate alle 23:30 ma non vedendolo arrivare e vedendo che il suo telefono era spento, alle a mezzanotte e mezzo ha dato l’allarme alla guardia costiera. Le ricerche, coordinate dal Reparto Operativo della Direzione marittima della Sicilia occidentale, sono iniziate subito, ma la guardia costiera non è riuscita a individuare né la barca a vela né l’uomo.

Partito da San Vito Lo capo, poi il nulla

Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che il velista fosse partito intorno alle 18.30 da San Vito sulla sua barca che porta il nome di Malandrino (foto allegata). Il piano di viaggio prevedeva di solcare il mare a una velocità di circa 4 nodi sino alla marina di Balestrate. A circa due ore dalla partenza, però, il telefono dell’uomo risultava irraggiungibile.

Le ricerche in mare

Sono stati impiegati tutti i dispositivi di ricerca aeronavale ma senza nessun esito. Il fratello ci chiede se possiamo fare un appello a tutte le persone, in particolare ai pescatori che possano averlo incontrato al Porto di San Vito Lo Capo o in mare durante la navigazione.

L’annuncio dei parenti su Facebook

“Scomparso Andrea Taormina. Vi prego di segnalare a me o a chi l’ha visto ogni avvistamento soprattutto nelle zone di Balestrate, Castellammare del Golfo, Isola delle Femmine, San Vito lo Capo. Capelli lunghi biondi portati spesso legati come in foto, occhi azzurri, alto, 49 anni. È scomparso con la sua barca a vela durante il tragitto da San Vito a Balestrate. Ultima cella agganciata Castellammare del Golfo”.