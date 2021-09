Piogge e temporali in tutta la Sicilia, scatta allerta meteo gialla della Protezione Civile

È allerta meteo di colore giallo in Sicilia da questo pomeriggio fino alla serata di domani. L’allarme è stato lanciato dal Dipartimento regionale di Protezione civile. Il bollettino vale, infatti da oggi fino alle ore 24:00 del primo ottobre. La mappa mostra una Sicilia colorata di giallo per domani quando saranno attese piogge anche a carattere temporalesco in tutta l’isola. Il livello è dunque di attenzione.

Le previsioni meteo del dipartimento

In particolare, per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati, sulla Sicilia orientale. Domani, 1 ottobre, invece ci saranno piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Questo recita il bollettino di condizioni meteo avverse del dipartimento regionale.

Il bollettino di allerta meteo gialla

“In relazione alle sopra indicate operazioni, potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe. Le strutture locali di protezione civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico”.

