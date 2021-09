Cade dal monopattino, 54enne grave a Palermo

Cade dal monopattino a Palermo, ora è grave in ospedale. Sono ore di apprensione per le sorti dell’uomo di 54 anni arrivato in gravi condizioni al Trauma Center di Villa Sofia.

L’uomo è stato vittima di un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico. La tragedia in via Barcarello.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno allertato il 118. I soccorritori lo hanno prelevato e condotto a Villa Sofia dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico riservandosi la prognosi.

Sull’incidente indaga sla sezione dell’Infortunistica della polizia municipale.