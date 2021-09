Furto in scuola di Partinico, ladri rubano, pc, tv ed alimenti

Furto nella notte all’IIS “Danilo Dolci” di Partinico. Dalle aule del plesso Canonico Cataldo di via Aldo Moro, sono stati asportati monitor 75’’ e pc, dal magazzino, invece, sono state sottratte derrate alimentari ed utensili di cucina.

I ladri, entrati nei locali dalla parte posteriore dell’edificio, hanno sganciato i monitor dalle pareti delle aule e staccato gli alloggi che custodivano i pc, alloggi successivamente rinvenuti nell’adiacente campo sportivo. Successivamente si sono fatti strada verso il magazzino degli alimenti e, dopo aver aperto un varco nella porta, hanno svuotato il banco frigo. Non paghi, hanno sottratto utensili di vario genere dalla cucina.

“Un’amara sorpresa quella di questa mattina – dice Gioacchino Chimenti, dirigente dell’istituto – che crea sconforto in tutta la comunità scolastica e cittadina. Il furto è sempre un’azione deprecabile, un delitto perpetrato nei confronti di tutta la società, ma, quando questo avviene a danno di un’istituzione quale è la scuola, risulta ancora più grave, perché viene leso il diritto allo studio dei nostri ragazzi, per i quali ci adoperiamo quotidianamente per offrire loro il meglio. Abbiamo acquistato monitor e pc grazie ai finanziamenti ministeriali ricevuti per migliorare la qualità della didattica, affinché studentesse e studenti possano arricchire il loro bagaglio culturale ed ora un gesto così esecrabile costringe una parte dei nostri ragazzi a non poterne fruire. Chiediamo alle istituzioni di competenza di intensificare il controllo del territorio e a tutti chiediamo di collaborare per far si che Partinico possa assurgere agli onori della cronaca per eventi positivi e non negativi, come, purtroppo, avviene di continuo”.