Fa il bagno al mare e muore, tragedia nel mare di Capaci

Tragedia nelle acque del mare antistante Capaci dove è stata trovata morta una donna. Si tratta di una turista originaria di Bolzano, in vacanza a Palermo con la famiglia.

Maria Grazia Valstagni, 61 anni, stamani è stata trovata esanime nel mare di Capaci, in provincia di Palermo. Quando la donna è stata recuperata era già morta. La vicenda nelle vicinanze del lido Sirenetta. Immediato sul posto l’intervento della guardia costiera, dei carabinieri e di un’ambulanza del 118.

La donna, secondo quanto si apprende, avrebbe alloggiato in un hotel delle vicinanze ma non è ancora chiaro quali sono le cause del decesso. Tra le ipotesi quella del malore. A soccorrere la donna è stato il marito che si era reso conto che la moglie stava accusando un malore. Portata a riva è deceduta.