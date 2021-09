Camionista muore schiacciato, tragedia sul lavoro nel Palermitano

C. G., camionista palermitano di 52 anni, ha perso la vita, questa mattina, in un tragico incidente sul lavoro a Capaci. Il camionista sarebbe stato travolto dal suo mezzo e schiacciato contro un muro.

Come riporta TeleOccidente, l’uomo aveva appena finito di caricare di merce il suo mezzo pesante alla New Coop di contrada case Troia a Capaci. Prima di rimettersi alla guida del mezzo pesante che aveva fermato lungo una lieve discesa adiacente al deposito aziendale, avrebbe ispezionato le ruote del camion appena caricato. Per cause in via di accertamento, il mezzo pesante si sarebbe improvvisamente messo in movimento, travolgendo così l’autista che è finito schiacciato contro un muro.

L’uomo è morto sul colpo. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Carini. Sul posto il medico legale.

Ieri un altro incidente sul lavoro a Palermo dove un operaio è volato dal quarto piano di una palazzina in via Pirandello. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata al trauma Center di Villa Sofia.