Trovato con un chilo di droga a Partinico, 46enne arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto V.A., 46 anni, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di “Partinico” lo hanno sottoposto a controllo. L’uomo, per le strade di Partinico, alla vista della volante di polizia ha aumentato il passo per evitare il controllo. Ma l’atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che lo hanno raggiunto e fermato.

La perquisizione a cui è stato sottoposto ha permesso di rinvenire, dentro tre pacchetti di sigarette in un borsello che portava a tracolla, 7 dosi di marijuana, confezionate in bustine di cellophane. Durante la perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo i poliziotti hanno trovato circa un chilo di marijuana in 4 recipienti in plastica oltre a un bilancino di precisione, una forbicina e altro materiale utilizzato per il confezionamento.

Tutto il materiale rinvenuto e la droga è stato sequestrato e V.A. arrestato in flagranza. I poliziotti lo hanno portato presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli.