Salvatore e il suo sorriso spezzato da un incidente, lacrime a Bisacquino e Corleone

Salvatore Frittola, 30 anni, era un ragazzo d’oro e sempre sorridente. Così lo descrivono gli amici. Il giovane, nato a Corleone e residente a Bisacquino, è morto stamattina in un tragico incidente stradale. LEGGI QUI LA NOTIZIA

La sua vita si è spezzata nella strada statale che giunge a Bisacquino mentre viaggiava su una Golf. L’auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata.

Frittola, alla guida della vettura, è morto sul colpo, feriti gli altri due passeggeri che erano nell’auto.

Tantissimi i messaggi sui social che ricordano il giovane. “Oggi la nostra comunità piange uno dei suoi figli, un ragazzo d’oro, sempre sorridente e disponibile. Ci rattrista profondamente la prematura scomparsa di Salvatore, un ragazzo giovane con tanta voglia di vivere la vita. Siamo vicini alla famiglia”.

Anche il sindaco Tommaso Di Giorgio ha voluto inviare un messaggio di vicinanza alla famiglia. “Con una tragica notizia, purtroppo, la comunità bisacquinese si accinge a vivere questa brutta domenica!

Alle 5:00 circa del mattino ha perso la vita un nostro giovane compaesano in un incidente stradale. È Salvatore Frittola, un ragazzo stupendo, un carissimo amico di ognuno di noi!

Non abbiamo parole per descrivere ciò che proviamo, la tristezza che ci pervade e non possiamo far altro che stare vicini, con il nostro affetto e la nostra vicinanza, alla famiglia di Salvatore”.

Tanto è il dolore nel paese in provincia di Palermo per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Frittola. “Svegliarsi e sapere che non ci sei più mi lascia un magone che sarà difficile far passare. Sarai per sempre nei nostri cuori. Fai buon viaggio Totó”.

