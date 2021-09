Le bellezze del Parco delle Madonie in un cortometraggio premiato a Londra. Un “riconoscimento per i nostri tesori”. I tesori ambientali, storico-artistici e culturali delle Madonie viaggeranno per il mondo in un cortometraggio. L’opera premiata a una rassegna di pubblicità creativa oltremanica.

Si è aggiudicato il premio per la miglior narrazione/voce narrante al Magica Advertising Festival di Londra lo spot “Parco delle Madonie” del regista Lorenzo Mercurio, antropologo, documentarista e fondatore di EsperienzaSicilia.it. L’operazione con il patrocinio gratuito dell’Ente Parco.

Il video è piccolo tributo, corredato di un breve testo poetico di accompagnamento, che vuol essere un inno alla bellezza rivolto ai monti della catena delle Madonie, nella provincia di Palermo, veri e propri scrigni ricolmi di tesori. “Si tratta di un riconoscimento importante per le bellezze custodite nei nostri borghi e nei nostri boschi – commenta l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro – a cui è rivolta costantemente l’attenzione del governo Musumeci. Ma anche per le energie creative della nostra Isola, che permettono di diffondere questa ricchezza culturale in Italia e nel mondo”.

Il video si trova anche sulla pagina Facebook dell’Ente parco delle Madonie e sul canale YouTube di EsperienzaSicilia. “Siamo grati al regista che col suo lavoro ci permette di promuovere itinerari turistici al di fuori dei confini dei classici percorsi conosciuti – aggiunge il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino – Oltre al turismo escursionistico, è importante offrire opportunità di scoprire il territorio alle più diverse fasce d’età, facendo conoscere l’immenso patrimonio che le Madonie custodiscono”.

Potrebbe interessarti anche: Le bellezze di Cefalù scelte per il film di Indiana Jones Arriva a Cefalù Indiana Jones il film di respiro internazionale che girerà la Eagle Pictures. La Compagnia cinematografica ha scelto le bellezze della città normanna per le riprese di alcune scene del nuovo film che vede ancora protagonista Harrison Ford.... All’Ingrassia di Palermo un Centro d’eccellenza per rimozione delle aritmie cardiache La Cardiologia dell’Ospedale Ingrassia di Corso Caltafimi, a Palermo, guidata da Sergio Fasullo, continua a proporre interventi qualificati e con tecnologie avanzate e si dimostra un centro di eccellenza. Da una settimana ha avuto inizio un nuovo servizio dedicato all’ablazione... Si lamenta del cane che abbaia, accoltellato dal vicino di casa Accoltella il vicino di casa perché si lamenta del suo cane che abbaia. Una tragedia che avviene in Sicilia e che finisce con un uomo in carcere accusato di tentato omicidio. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo...