Incidente mortale a Bisacquino, muore Salvatore Frittola di Corleone

Un incidente mortale a Bisacquino. La vittina è Salvatore Frittola, 30 anni, di Corleone. Ancora un incidente che spezza la vita di un giovane dopo la tragedia della strada che si è portato via Salvatore Serio, di Villabate.

Ennesima tragedia della strada

L‘incidete mortale è avvenuta alle 5 del mattino sulla strada statale nel Comune di Bisacquino. Salvatore Frittola, 30 anni, nato a Corleone si trovava sulla sua Golf. L’automobile, per cause da accertare, si è ribaltata nelle vicinanze di Bisacquino. A bordo della vettura c’erano altri due passeggeri che sono rimasti lievemente feriti. La vettura sarebbe stata condotta da Frittola.

Il giovane già morto all’arrivo del 118

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del giovane, soccorsi gli altri feriti. “Con una tragica notizia, purtroppo, la comunità bisacquinese si accinge a vivere questa brutta domenica! Alle 5:00 circa del mattino ha perso la vita un nostro giovane compaesano in un incidente stradale. È Salvatore Frittola, un ragazzo stupendo, un carissimo amico di ognuno di noi! Non abbiamo parole per descrivere ciò che proviamo, la tristezza che ci pervade e non possiamo far altro che stare vicini, con il nostro affetto e la nostra vicinanza, alla famiglia di Salvatore”. Lo dice il sindaco di Bisacquino Francesco Di Giorgio.

La tragedia di Villabate

Ieri la tragedia di Salvatore Serio.

E’ morto, invece, ieri in ospedale a Villa Sofia Salvatore Serio, il ragazzo di 17 anni che ieri ha avuto un incidente in via Messina Montagne a Palermo. Il ragazzo di Villabate viaggiava su uno scooter, un Piaggio Zip, che si è scontrato frontalmente con una Nissan Note guidata da un uomo di 43 anni. Il ferito in gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center in codice rosso, ma qui è morto.

Stanotte a Monreale un altro grave incidente

Paura a Pioppo, frazione di Monreale, per un rocambolesco incidente stradale che si è verificato quando erano circa le 4 del mattino in via Provinciale, all’altezza dell’ufficio postale di Pioppo.La Fiat Panda era guidata da un ragazzo. Secondo le prime ricostruzioni, ll’auto, epr cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Lancia Ypsilon posteggiata lateralmente. L’auto ha terminato la propria corsa finendo contro una scala in ccemento. Iliovane conducente che se l’è cavata con qualche lieve ferita. Sul posto i Carabinieri di Monreale che hanno rilevato il sinistro e hanno sottoposto il ragazzo all’alcol test.

