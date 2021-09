Incidente stradale a Monreale, auto contro un muro a Pioppo

Paura a Pioppo, frazione di Monreale, per un rocambolesco incidente stradale. Un’auto, una Fiat Panda, si è schiantata contro un muro, andando distrutta.

L’incidente è avvenuto lungo la strada Provinciale a Pioppo durante le prime ore del mattino di oggi.

Ferita ma non in modo grave la persona che si trovava all’interno della vettura. L’auto, prima di finire contro il muro, si è scontrata con un’altra automobile, una Lancia Ypsilon per cause ancora da accertare.

Sul posto i soccorritori del 118 e i Carabinieri di Monreale per ricostruire la dinamica del sinistro e per accertare eventuali responsabilità.

In aggiornamento

Potrebbe interessarti anche: Monreale, grave schianto moto-auto, 2 feriti (FOTO) Due persone sono rimaste ferite nel corso di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Monreale. Due giovani a bordo di una moto di grossa cilindrata si sono schiantato contro un’auto lungo la SS186 di Monreale, nelle vicinane della frazione... Bomba e minacce contro Musumeci Una bomba con un messaggio di minacce nei confronti del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Un pacco, che conterrebbe un ordigno rudimentale, è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia di Stato lungo i binari a Militello Val di... Via al Grande fratello della Ztl di Palermo, 31 occhi elettronici contro i trasgressori Da oggi parte il grande fratello della ztl di Palermo con ben 31 telecamere attive ai varchi. Chi accede alla zona a traffico limitato senza pass o autorizzazione, dunque, non potrà avere vie di scampo. Da questa mattina infati tutte...