Schianto frontale a Palermo e la tragedia, Villabate piange Salvo Serio morto a 17 anni

Salvatore Serio è la vittima di una tragedia che si è consumata a Palermo. Il giovane, solo 17 anni, è morto all’ospedale di Villa Sofia in seguito ad un incidente stradale. Il ragazzo era di Villabate e viaggiava assieme a un amico, che è rimasto ferito.

Ancora sangue lungo le strade siciliane quindi. E’ morto in ospedale a Villa Sofia Salvatore Serio. Il giovane ieri ha avuto un incidente in via Messina Montagne a Palermo attorno alle 22. Salvatore era a bordo di uno scooter quando, per cause da accertare, di è scontrato frontalmente on una vettura, una Nissan Note guidata da un 43enne.

Il ragazzo è giunto al trauma Center di Villa Sofia in condizioni disperate ed è stato ricoverato in codice rosso. Qui però, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarlo, è morto. L’amico del diciassettenne, il quindicenne R.A., è stato invece soccorso e portato all’ospedale Policlinico: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni

I due mezzi coinvolti, si sono scontrati frontalmente vicino ad distributore di benzina. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella del ciclomotore finendo sull’asfalto. Serio è stato portato prima al Buccheri la Ferla e poi trasferito al Trauma center di Villa Sofia. I medici sono intervenuti d’urgenza ma il cuore del diciassettenne, a causa delle delicate lesioni vascolari riportate, si è spento definitivamente mentre si trovava in sala operatoria.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi stradali nel tentativo di ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità di una delle parti. Al vaglio anche le riprese di alcune telecamere di sicurezza installate nella zona e che potrebbero aver ripreso la scena, fornendo un supporto alle indagini dell’Infortunistica. Richiesti alcol e drug test per i conducenti dei due mezzi.

Ieri pomeriggio, sulla statale 113 “Settentrionale Sicula” nel territorio di Santa Flavia, era stato il 35enne Antonino Palazzotto, originario di Bagheria, a perdere la vita a causa di un incidente che ha coinvolto la sua auto e un camion. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della sua Ford Focus ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

