Incidente mortale sulla SS113, un morto e un ferito

Incidente mortale sulla SS113 a Santa Flavia. Coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante, una persona è deceduta.

Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente un’autovettura e un mezzo pesante, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

A perdere la vita è stato un uomo di 35 anni, residente Bagheria, di cui al momento sono state soltanto fornite le iniziali: A.P. Sul posto la polizia stradale che sta effettuando i rilievi per provare a capire cosa sia successo.

Non sono chiare le dinamiche del sinistro. La cosa certa al momento è che i due mezzi hanno impattati frontalmente. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne.

È sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità, con deviazioni segnalate in loco, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato a Santa Flavia (PA), a causa di un incidente mortale avvenuto al km 245.

In aggiornamento

