Code e disagi sulla A19 tra Bagheria e Casteldaccia, si allungano i tempi del cantiere

Proseguono gli interventi di posa della nuova pavimentazione drenante nel tratto dell’A19, compreso tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania.

A seguito della scarifica e dell’ispezione di tutti gli strati della pavimentazione si è ritenuto tuttavia opportuno, al fine di eseguire al meglio le lavorazioni e di preservare nel tempo il lavoro svolto, di procedere oltre che alla posa del tappeto d’usura e del sottostante binder, come originariamente previsto, anche al rifacimento dello strato di base.

Questo ha comportato una revisione del cronoprogramma, che inizialmente prevedeva il termine delle lavorazioni nella giornata di sabato 25 settembre.

Al fine di limitare al massimo i disagi alla circolazione, gli interventi saranno sospesi nelle giornate a maggiore traffico di sabato 25 e lunedì 27 (oltre che domenica 26), per essere eseguiti da martedì 28 settembre a venerdì 1° ottobre.

Anas ricorda che le lavorazioni prevedono il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere.

Al termine dell’intervento, che rientra nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso sull’intera autostrada, i primi 14 km in uscita da Palermo saranno interamente dotati della nuova pavimentazione drenante.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

Potrebbe interessarti anche: Incidente e lavori sulla Palermo-Catania, code tra Bagheria e Casteldaccia Autostrada A19dir bloccata e lunghe code a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale. Ecco che ricomincia l’odissea sulla A19 direzione Catania. Il rifacimento del manto stradale, nel tratto tra Bagheria e Casteldaccia, sta provocando al momento diversi chilometri... Fine lavori e code tra Palermo e Villabate, cantiere chiude in anticipo Fine delle code sulla A19dir tta Palermo e Villabate visto che i lavori sono terminati con una settimana di anticipo. Lo comunica l’Anas. Oggi sono terminati gli interventi dell’Anas di pavimentazione sull’autostrada che hanno compromesso il traffico veicolare della Circonvallazione... Incidente sulla A19 Palermo-Catania, due feriti, uno grave al Civico Grave incidente sulla A19 Palermo-Catania all’altezza di Tremonzelli, nel Palermitano. Due persone sono state trasportate in ospedale, una in codice rosso. Lo schianto è avvenuto tra un furgone e un’auto. Grave l’autista del furgone, estratto dalle lamiere dai vigili del...