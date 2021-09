Tragedia a Favignana, 25enne palermitano muore per infarto

Tragedia sull’isola di Favignana dove un ragazzo di 25 anni palermitano è morto a causa di un arresto cardiaco.

Trovato morto in casa dal 118

Il dramma si è consumato ieri sull’isola maggiore dell’arcipelago delle Egadi. Il giovane sarebbe stato trovato senza vita nel suo appartamento.

Il giovane originario di Palermo

Secondo la stampa locale si tratterebbe di un lavoratore stagionale di origine palermitana. A causare il decesso del giovane un malore improvviso, a quanto pare un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il 118 che non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Il corpo trasferito a Trapani

Nella tarda serata d’ieri, il corpo è stato trasferito a Trapani a bordo di una motovedetta dei Carabinieri per l’esecuzione dell’autopsia che avverrà nei prossimi giorni. Sono in corso indagini da parte dei militari. Sul corpo del giovane non sarebbero state trovati segni di violenza.