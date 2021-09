Scoppia focolaio in una Rsa di Partinico, 12 positivi salvati dalla dose

A Partinico 12 persone in una Rsa sono risultate positive al Covid. Sono state tutte sottoposte alla doppia dose e stanno bene.

E’ accaduto in una residenza che ospita disabili psichici di Partinico. Nella struttura ben 9 pazienti e 3 operatori hanno scoperto di aver contratto il Covid. Sono tutti asintomatici.

Si tratta della cooperativa sociale la Dolce Vita, all’interno della quale gravitano 39 persone.

I positivi sono stati scoperti casualmente. Un paziente della struttura partinicese, che avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita medica ospedaliera di routine, si è sottoposto al tampone rapido come prevede il protocollo sanitario nel caso di ricoveri in strutture ospedaliere. Solo a quel punto il paziente è venuto a conoscenza della positività. Tutti i positivi sono asintomatici e non presentano alcun sintomo.

Racconta la vicenda Mommo Ferrara, presidente della cooperativa “Dolce vita”: “Uno dei nostri assistiti si era sentito male ma non per cause collegate al coronavirus. Allora, per ragioni precauzionali, avevamo deciso di ricoverarlo in ospedale. Una volta arrivati lì è stato, come da prassi, sottoposto al tampone ed è stato scoperto che era positivo. Una vera sorpresa per tutti e per questo ho immediatamente disposto di sottoporre operatori e assistiti di entrambe le strutture, quelle di via Matteotti ed Emma. Da un primo giro di tamponi rapidi in 12 sono risultati positivi su un totale di 39.