Madre e figlio trovati senza vita a Palermo, sarebbero morti da una settimana

Madre e figlio trovati morti a Palermo in via Cappuccini. I corpi dei due sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione, sarebbero morti da almeno una settimana.

Madre e figlio morti da giorni in via Cappuccini

Grazia Pastorello, il figlio Salvatore, sono stati trovati nella loro casa di via Cappuccini ormai morti da giorni. I vigili del fuoco sono entrati nel loro appartamento dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa che non avevano più loro notizie e che avevano sentito un cattivo odoro fuoriuscire dall’abitazione. Lo riporta BlogSicilia.

Nessun segno di violenza

La madre è stata trovata sul suo letto mentre il figlio era seduto sul tavolo della sala da pranzo. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza come avrebbe constatato il medico legale intervenuto. Sarebbero morti per cause naturali. I corpi sono stati riconsegnati ai familiari per il funerale.