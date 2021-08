Mick Jagger stregato dalla Sicilia compra casa e giura amore eterno all’Isola

Mick Jagger e la Sicilia, un legame che diventa indissolubile a tal punto che adesso compra anche casa. Il frontman dei “Rolling Stones” vive in Sicilia, nel del Sud-Est dell’isola già da tempo e ora avrebbe anche deciso di mettere radici. Jagger avrebbe comprato casa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Si tratta di uno dei luoghi più belli e suggestivi dell’Isola.

Jagger folgorato da una dimora storica

Il cantante, idolo di generazioni, sarebbe rimasto folgorato da una dimora che si affaccia sul mare di Portopalo. L’ha scelta come “buen retiro” dopo aver visitato la Sicilia. Ha visitato loghi magici della Sicilia, da Monreale a Noto, passando per il territorio ibleo.

Ecco cosa ha detto il cantante dei Rolling Stones

La Sicilia così continua a conquistare le celebrità. A quanto pare, la gente del luogo sapeva già che il cantante fosse intenzionato a comprare una dimora. Quando, infatti, avrebbe visto la casa di fronte al mare della rinomata località, avrebbe esclamato: «Questa la voglio comprare!».

Il Siracusano, tra storia e bellezze naturali

Dall’ottobre del 2020, quindi, Mick Jagger ha vissuto in Comuni che fanno parte del patrimonio mondiale dell’Unesco, accomunati dall’originale stile del barocco siciliano. La particolarità è che la bellezza sublime del Sud-Est isolano non è solo il barocco, ma è anche e soprattutto l’enorme patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico. Basti pensare alle splendide spiagge, e alla straordinaria bellezza delle campagne. Nel Siracusano la pluralità dei beni culturali e naturalistici è impressionante. Vi è Marzamemi che è stato un luogo d’ispirazione per il regista Giuseppe Tornatore. Vi è al confine con Noto la Riserva naturale di Vendicari, dove transitano i fenicotteri rosa. Fenicotteri che si trovano anche nelle Saline di Priolo, pure queste da quanto si è appreso di recente visitate da Mick Jagger. Insomma, quella tra Mick Jagger e la Sicilia è una vera, profonda e passionale storia d’amore.