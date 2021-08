Tregedia sulla Statale, muore Michele Terrasi, due feriti gravi

Michele Terrasi, 55 anni di Agrigento, è la vittima di un grave incidente stradale avvenuto questa sera sulla Ss640. L’incidente ha provocato altri due feriti di cui uno grave.

L’incidente sulla SS640

Lo schianto si è verificato all’altezza dello svincolo che conduce in contrada Maddalusa. Michele Terrasi è deceduto nel corso di uno scontro scooter-moto.

L’uomo viaggiava a bordo della SH 125 di cui era proprietario. Nello scontro l’uomo sarebbe stato sbalzato oltre il guard rail morendo sul colpo. Due le persone ferite, entrambe trasportate all’ospedale di Agrigento, una delle quali versa in gravissime condizioni.

Strada chiusa a causa dell’incidente

Sul luogo della tragedia i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa provvisoriamente al traffico veicolare.

Un’altra grave tragedia in Sicilia

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Hassen Tkouri, un ventottenne di Vittoria ha perso la vita la notte scorsa lungo la strada provinciale 87 nel Ragusano. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo avere partecipato alla sua festa di addio al celibato, si sarebbe dovuto sposare domani in Tunisia. Era a bordo di una Bmw Serie 3, che, poco dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una Ford Focus. Il giovane lavorava come bracciante ad Acate da diversi anni ma era residente a Vittoria.