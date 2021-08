Tragedia in Sicilia, 28enne muore in un incidente a 24 ore dal matrimonio

Sì doveva sposare il 18 agosto ma la sua vita si è spezzata tragicamente in un incidente stradale avvenuto questa notte. Un dramma che si porta via la vita di T.H, un giovane 28enne.

Il 28enne è morto, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 87 nel Ragusano. È morto proprio mentre tornava dal suo addio al celibato.

Il giovane, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nello scontro tra due autovetture che viaggiavano nella stessa direzione: da Marina di Acate ad Acate.

Lo scontro schianto mortale ha coinvolto due auto, una Bmw proveniente da Acate, su cui viaggiava la vittima, e una Ford Focus che giungeva da Marina di Acate con a bordo un nucleo familiare di Acate. Sull’auto c’erano un bimbo di 3 anni e una bimba di 10, praticamente illesi, e una ragazzina di 15 che ha avuto una prognosi di 30 giorni, nonchè i genitori di 43 e 41 anni che hanno rimediato 8 giorni di prognosi.

Per i rilievi e le indagini è intervenuta sul posto la polizia stradale con personale del distaccamento di Vittoria. (Foto Assenza)