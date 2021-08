Si sente male tra le onde e muore, tragedia nel mare di Isola delle Femmine

Tragedia sul lungomare di Isola delle Femmine, nel Palermitano.A perdere la vita un bagnante palermitano di 61 anni che si è sentito male dopo essere entrato in acqua. La disgrazia si è verificata stamattina nella spiaggia libera.

Il mare era molto agitato. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato soccorso e portato a riva dai guarda spiaggia, che lo hanno visto in difficoltà tra le onde. I bagnini, dopo averlo portato in riva, hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco, in attesa che arrivassero gli operatori del 118.

Anche i soccorritori, una volta arrivati, hanno praticato per diversi minuti ancoro la manovra di rianimazione purtroppo invano. Per il palermitano non c’era più nulla d fare. Sul posto anche le motovedette della Capitaneria di Porto. IMMAGINE DI REPERTORIO