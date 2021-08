No Green pass, in Sicilia decine di attività disobbedienti, spunta la mappa

Crescono a vista d’occhio i locali che accettano chi non ha il Green Pass. Al momento sono centinaia sull’isola e sono stati raggruppati in una mappa realizzata dagli utenti della rete Io Apro.

La rete Io Apro in fermento

Sono tutti indicati con nome, indirizzo e categoria. Sono bar, palestre, ristoranti, strutture turistiche. Su una mappa realizzata con Google Maps gli attivisti di Io Apro hanno cominciato a raccogliere tutti i posti che non chiedono nessuna certificazione per entrare.

L’obbligo del certificato verde

Si era cominciato con i matrimoni. Oggi è il giorno della certificazione per bar e ristoranti. Per consumare all’interno dei locali, senza fermarsi al bancone, è necessario mostrare il Green pass ma anche in Sicilia impazza la polemica e si moltiplicano i locali che non accettano il certificato verde.

La mappa dei no Green Pass

Uno degli utenti della rete Io Apro ha raccolto tutte le segnalazioni in una mappa Google. Ci sono quasi mille luoghi registrati in tutta Italia. Centinaia in Sicilia. Si va dai ristoranti ai bari, dai cinema alle palestre, passando anche da centri medici e cantine per la degustazione. Il file si chiama APERTI E LIBERI, ed è in continuo aggiornamento. In questi luoghi, viene spiegato, è possibile accedere senza Green pass.

Ancora proteste a Palermo

A Palermo è stata annullata «Musica Vera», rassegna organizzata con l’intento di devolvere parte del ricavato dei biglietti alla ricerca contro i tumori rari. A Borgetto, sempre nel palermitano, il proprietario di una palestra ha affisso sull’ingresso un cartello di protesta contro le nuove regole: «Qui non chiediamo il green pass per entrare. Ce l’hai? Bene. Non ce l’hai? Va bene ugualmente».

I cartelli nei bar

Anche il gestore del bar Rosalba a Palermo si schiera contro il green pass. Nella vetrina ha esposto un cartello: «In questo esercizio possono entrare: bianchi, gialli, neri, omosessuali, marziani, animali, vaccinati e non senza nessuna distinzione. Per noi i nostri affezionati clienti sono tutti uguali. Vi aspettiamo».

(La mappa é generata da utenti della rete, Direttasicilia l’ha solo incorporata nell’articolo)