La Sicilia distrutta dai piromani, bruciano il Palermitano, le Madonie, Lipari e Pantelleria

Incendi in provincia di Palermo, da Monreale a Bagheria. Le Madonie ancora in fiamme. Bruciano i Nebrodi. Un vasto incendio anche a Bagheria. Roghi anche nelle isole minori, fiamme pericolose alle Isole Eolie e a Pantelleria. È critica la situazione sull’isola dove il gran caldo e il vento stanno dando man forte agli incendiari. Si tratta, infatti, d’incendi per lo più dolosi.

Un rogo stanotte a Monreale

Un fronte di fuoco di un chilometro a Monreale, nei pressi di Giacalone. Diverse villette sono state evacuate a scopo precauzionale. Le fiamme, sempre nel Monrealese, avevano già percorso le contrade Agrifoglio e Aglisotto. Hanno operato i Vigili del Fuoco e l’associazione di Protezione Civile Evergreen.

Bruciano le Madonie

Un grosso rogo ha distrutto una vasta porzione di territorio sulle Madonie, luogo di riserva naturale. Aree boscate andate in cenere, paura ed evacuazioni anche a Gangi, il comune più colpito. Incendi anche a Collesano. La situazione è ancora critica a Castel di Lucio (ME, Geraci, Gangi e Scillato (PA), dove alcune stalle sono state coinvolte dalle fiamme e diverse case sono state evacuate. Una delle zone più belle della provincia è stata devastata dalle fiamme.

Diversi roghi in provincia di Palermo

Ma a bruciare anche Balestrate. Un vasto rogo si è sviluppato in contrada Sicciarotta. Fiamme anche nella vicina Partinico e a Montelepre. Fiamme a San Giuseppe Jato, Borgetto.

Situazione di attenzione nelle isole minori

Inferno di fuoco a Lipari, in località Quattropani, la borgata piu’ verde dell’isola, per oltre 30 ettari di terreno, ridotta in cenere. È stata anche una nottata di paura per gli isolani, villeggianti e turisti. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23. Un bilancio è pesantissimo. Una casa è stata evacuata con attimi di panico degli abitanti, mentre una decina nelle varie località sono state danneggiate.

Un isolano per salvare casa e animali di vicini è anche finito in ospedale.

A Pantelleria brucia Bue Marino

Un grosso rogo nel pomeriggio di ieri anche a Pantelleria dove è andata distrutta una vasta porzione di territorio nei pressi della discesa mare di Bue Marino. Sul posto i Vigili del fuoco e il Corpo Forestale.