Tragedia sulla spiaggia di Balestrate, si accascia e muore

Ciro Guaresi, palermitano, è morto sulla spiaggia di Balestrate dopo aver accusato un malore.

L’uomo, 77 anni, è morto domenica mattina sulla spiaggia in località Forgia a Balestrate.

L’anziano si è sentito male mentre si trovava in acqua. Lo hanno subito soccorso i familiari che lo hanno aiutato a guadagnare la riva. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza e dei carabinieri.

Il medico del 118, però, non ha potuto far altro che constare il decesso del 77enne. Per l’uomo infatti non c’è stato niente da fare.

Qualche settimana fa analoga tragedia a Cala Mazzo di Sciacca. Un uomo di nazionalità polacca si é accasciato ed é morto sotto gli occhi della moglie. Fatale un arresto cardiaco. Anche in quel caso nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118 intervenuto con un elisoccorso.