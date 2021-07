Caldo sahariano nel Palermitano, scatta l’allerta ondate di calore e incendi

Giorni roventi quelli che stanno per giungere in Sicilia visto che prosegue e si inasprisce l’ondata di calore che sta sferzando la Sicilia anche a causa di numerosi incendi. Il bollettino della protezione civile regionale conferma l’allerta per caldo e rischio incendi in tutta l’Isola. Attese ancora temperature elevate, di molto al di sopra della media stagionale.

Scatta l’allerta arancione per Palermo

La Protezione civile regionale dice che per i giorni 28 e 29 luglio sono previste ondate di calore di livello 2 con un’allerta arancione a Palermo. Nel Palermitano dove sono previsti rispettivamente 36 e 37 gradi di temperatura massima percepita ma nell’entroterra le temperature potrebbero superare i 40 gradi.

Rischio incendi ancora alto

Resta a livelli di allerta il rischio incendi. In Sicilia occidentale il livello è di pre-allerta medio di colore arancione.