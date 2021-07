Salgono a 70 i positivi a Pantelleria, 200 in quarantena, “Sono asintomatici, vaccino protegge”

Aumentano i contagi nei luoghi di vacanza aumentano anche a causa della variante Delta che sembra essere molto veloce nella sua corsa. Il 10 luglio erano 100 i casi in Sicilia, adesso sono quasi 300 quelli isolati. La variante indiana è presente soprattutto tra i giovani, il 60% dei casi è tra gli under 30, molti sono adolescenti tornati da Spagna, Portogallo e Malta. Ma i nuovi casi sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni, come confermano gli esperti.

Nelle mete turistiche aumentano gli assembramenti e di conseguenza i focolai. A Stromboli, nelle Eolie, dove ci sono già 14 positivi accertati, molti ristoranti e attività sono chiuse. Molti isolani e turisti si stanno sottoponendo ai tamponi.

Le autorità sanitarie stanno valutando se organizzare un viaggio in elisoccorso per trasportare i turisti positivi, per ora in isolamento in una casa-vacanze, in una struttura per la quarantena sulla terraferma.

A Pantelleria sono quasi 70 le persone positive. In isolamento fiduciario ci sono in tutto duecento persone. Un focolaio che, anche qui, ha messo in difficoltà una delle mete turistiche più apprezzate della Sicilia. Molte attività e ristoranti sono chiuse per la presenza di positivi tra il personale o per la quarantena che deve osservare chi è stato in contatto con positivi. A Pantelleria, come in altre parti della Sicilia, il focolaio è partito da una festa privata con tanti giovani tra i partecipanti.

“La maggioranza sono residenti, pochi i turisti – spiega il sindaco Vincenzo Campo a Repubblica – ma la situazione è sotto controllo. I residenti totali sono 7.600 e in questo momento con i turisti ci sono più di 14 mila presenze”.

“Su 70 positivi solo 5 sono vaccinati con seconda dose – aggiunge il sindaco Campo -. Questo significa che il vaccini funzionano. A Pantelleria abbiamo raggiunto una copertura del 50 per cento. Invito i concittadini che non lo abbiano ancora fatto a ripensarci”.

Pantelleria non è a rischio zona rossa. “Non corriamo alcun rischio: non ci sono ospedalizzazioni e tutti i positivi al momento sono asintomatici o con sintomi lievi. Ma stiamo all’erta perché qualcuno potrebbe aggravarsi”.