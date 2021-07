Mezza Sicilia distrutta dagli incendi, paura a Partinico, domani nuova allerta caldo

La Sicilia nella morsa del fuoco con numerosi incendi divampati nella provincia di Palermo, Trapani, nei Nebrodi e nell’Agrigentino. Roghi tra Partinico e Trappeto, a Erice, Alcamo, nei monti Sicani e a Burgio. Nel corso delle ultime ore sono numerosi i roghi su cui hanno operato forestali, corpo forestale, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari.

Un grosso rogo a Partinico

Nel Palermitano, in contrada Margi, sulla strada statale 113 direzione Alcamo fiamme altissime. Un agriturismo è stato evacuato perché lambito dalle fiamme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e gli uomini della protezione civile. Lo riporta Blogsicilia.

Brucia la provincia di Palermo

Altri incendi sono divampati a Castronovo di Sicilia, Casteldaccia a Sclafani Bagni e Trappeto. Intanto, sull’autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico è stato provvisoriamente bloccato, in direzione Alcamo, per la presenza di un incendio nelle adiacenze della sede autostradale. Lo comunica l’Anas. “Il percorso alternativo, per i veicoli provenienti da Trapani e diretti verso l’autostrada A29, è costituito dalla strada statale 113 con immissione in autostrada allo svincolo di Dattilo”, si legge in una nota.

Nuova allerta incendi

Per domani la protezione civile regionale ha diramato un’altra allerta per rischio incendi elevato e ondate di calore. Si preannuncia dunque un’altra giornata di passione.

Gravi perdite, protestano gli agricoltori

“Si registrano perdite economiche ingenti per le famiglie degli agricoltori e allevatori – sottolinea Rosa Giovanna Castagna presidente di Cia agricoltori Italiani della Sicilia -. “Chiediamo al governo regionale di sollecitare un intervento straordinario per far fronte a questo disastro economico e ambientale con l’erogazione in via straordinaria, immediata e automatizzata, dell’80% degli anticipi Pac ad agricoltori e allevatori, senza oneri o costi aggiuntivi”.

