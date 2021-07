Aumentano i ricoveri in Sicilia, +150% di Terapia intensiva

Preoccupanti sono i dati della settimana appena conclusa sul fronte della lotta all’emergenza sanitaria. Gli ultimi sette giorni infatti sono stati caratterizzato da ha un notevole incremento dei nuovi positivi, dei ricoverati, degli ingressi in terapia intensiva e delle persone decedute.

I numeri sono stati elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Palermo in base ai dati comunicati dal Ministero della Salute.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 3600, il 63,2% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 99,5%. E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato al 3,9%.

Il numero degli attuali positivi è pari a 7921, 2798 in più e le persone in isolamento domiciliare sono 7700, 2747 in più.

I ricoverati sono 221, di cui 29 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 51 unità (+150% di ingressi in Terapia intensiva).

Il numero dei guariti (225151) è cresciuto di 784 unità rispetto alla settimana precedente. Complessivamente le persone decedute in Sicilia sono 6024