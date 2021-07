La Sicilia è tra i luoghi più belli del mondo secondo il Time

Il settimanale Time Magazine incorona la Sicilia fra i cento posti più belli del mondo da visitare. Per la prestigiosa rivista è la prima volta che annovera la Sicilia tra le mete piu belle del mondo.

In particolare, l’isola è stata inserita nella lista dei “The World’s 100 Greatest Places of 2021″, stilata e pubblicata annualmente dalla rivista Time Magazine. In Italia la Sicilia viene menzionata assieme alla Toscana degli Uffizi diffusi e alla città di Venezia.

Secondo Time Magazine l’isola più grande d’Italia sta invitando i turisti a tornare con incentivi e sovvenzioni del governo, tra cui soggiorni gratuiti in hotel e accessi ai musei. (I buoni sono in quantità limitata, venduti tramite agenzie di viaggio autorizzate.)

Come dice Time Magazine, “Le località balneari aggiungono ulteriore fascino alle numerose attrazioni della Sicilia, che includono templi greci, mosaici bizantini e uno dei vulcani più attivi d’Europa. Il Time nomina anche Villa Igiea, villa storica affacciata sulla baia di Palermo, inaugurata a giugno dopo due anni di ristrutturazione, che “offre una vista sul mare dal suo patio e dai giardini terrazzati”.

Tra le strutture esaltate c’è anche il Verdura Resort che “ha appena inaugurato nuove ville e presto avrà un campo da golf”. La rivista menziona anche il San Domenico Palace di Taormina.

Certo in Sicilia, lo sappiamo, c’è molto e molto di più di quanto descritto dal Time. Essere però nella lista delle cento più belle attrazioni mondiali fa, come sempre, molto piacere. Time ha stilato quella che, secondo il suo giudizio, può esser considerata la lista delle “100 straordinarie destinazioni da esplorare”, e nel lungo elenco ci sono anche tre località italiane. La Sicilia non poteva certo mancare.

La Sicilia, omaggiata per la sua “storia in riva al mare”. Non solo spiagge meravigliose e acque cristalline, ma anche, siti archeologici, templi greci e, antiche ville lussuose.