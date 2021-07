A Palermo esplode la rabbia, la folla urla “No al green pass” (VIDEO)

No green pass, libertà. Con queste parole anche a Palermo si è tenuta la manifestazione per dire no al certificato verde.

Al grido di “No al green pass” e “Libertà” una folla si è concentrata a piazza Politeama. In pochi indossavano le mascherine. L’iniziativa sarebbe stata lanciata sui social dal Movimento nazionale no green pass. Secondo quanto si apprende per la protesta, lanciata con un tam tam sui social, non è stato presentato preavviso.

Anche a Palermo cori contro il premier Mario Draghi. Intanto migliaia di persone stanno manifestando in diverse città d’Italia per contestare la decisione del governo sulla certificazione verde.

Su Facebook e Telegram, dove queste manifestazioni hanno preso forma, alcuni si sono riferiti alla giornata del 24 luglio come “No Green pass day”, altri hanno parlato di “World Wide Demonstration”, per sottolineare la dimensione globale delle mobilitazioni. Si sono presentati in tanti dalle 17.30 in più di venti piazze sparse lungo la penisola, passando per Milano, Bologna. Roma, Napoli e Palermo. L’obiettivo comune è opporsi all’ultimo decreto del governo Draghi, che estende l’obbligo del certificato vaccinale per attività come sedersi al ristorante, entrare in palestra o partecipare a fiere ed eventi.

Video Michael Di Liberto