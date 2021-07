Terribile incidente auto-scooter, due uomini dilaniati

Incidente mortale in Sicilia e ancora giovani vite spezzate. A perdere la vita sono stati due uomini a bordo di uno scooter scontratosi contro un’auto. Uno schianto violentissimo avvenuto nel corso della serata d’ieri, che non ha dato scampo alcuno ai due.

Il gravissimo incidente si è consumato sulla SP3, nei pressi di Chiaramonte Gulfi. Come detto, sono due i mezzi coinvolti, una BMW e uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, pare che lo scooter abbia fatto inversione a U in piena curva, l’automobilista alla guida della BMW un Acatese di 30 anni per evitare l’impatto facendo manovra è andato a sbattere contro un muro di calcestruzzo. L’auto ha terminato la propria corsa ribaltandosi.

I due uomini in sella al veicolo a due ruote, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sono morti sul corpo. Una delle due vittime ha perso gli arti inferiori. L’autista dell’auto, in stato di choc, ha subito diverse ferite escoriazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i pompieri e il personale del 118 oltre ai Carabinieri.

Foto Franco Assenza