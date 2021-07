Grave incidente stradale a Monreale, nei pressi di Giacalone questa mattina. Sarebbero numerose le auto coinvolte in un sinistro stradale che è avvenuto stamani lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone.

Sul posto si stanno recando diverse ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone eventualmente rimaste ferite nello schianto. Stanno arrivando anche i vigili del fuoco dei distaccamenti vicini. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento.

Sul posto anche i Carabinieri di Monreale per mettere in sicurezza la SS624 Palermo-Sciacca e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento