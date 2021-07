Grave incidente col motozappa, 68enne di Chiusa Sclafani in codice rosso

Dramma a Chiusa Sclafani dove un agricoltore di 68 anni è rimasto ferito in modo grave a causa di un incidente con il motozappa. La vicenda è avvenuta in località San Carlo, contrada Cannavaro.

L’uomo stava arando il terreno quando, per cause da accertare, le lame del mezzo sono rimaste incastrate tre le sue gambe. Il 68enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso con un elisoccorso all’ospedale Civico.

Il malcapitato è stato portato nel reparto di Ortopedia. Qui i sanitari hanno fatto di tutto per evitare l’amputazione dell’arto inferiore destro, gravemente compromesso dalle lame del motozappa. Se la caverà con una prognosi di 45 giorni.

Saranno i carabinieri di Corleone a chiarire meglio la dinamica dell’incidente.