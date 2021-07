Pantelleria non è zona rossa

Pantelleria non è zona rossa. Lo ribadisce il sindaco dell’isola siciliana dopo che nei giorni scorsi è scoppiato un piccolo focolaio. L’Amministrazione Comunale smentisce le notizie diffuse in queste ore da alcuni organi di stampa che provocherebbero un danno considerevole all’isola, nel pieno della stagione turistica.

L’isola siciliana non sarà zona rossa

“Ci arrivano sempre più segnalazioni da parte dei cittadini di notizie diffuse dagli organi d’informazione nazionali su Pantelleria Zona Rossa – dice il sindaco in una nota -. Stamattina un’infografica con questa stessa falsa affermazione è stata mandata in onda durante una nota trasmissione Rai”. “Pantelleria non è zona rossa e continuare ad affermare questa falsità sta creando un danno enorme all’immagine dell’isola e agli operatori turistici locali”, aggiunge l’amministrazione.

L’amministrazione tranquillizza i turisti

L’amministrazione comunale e vari gruppi Facebook continuano a ricevere messaggi da parte di turisti che vogliono rassicurazioni o, spaventati, vogliono rinunciare alle loro vacanze sull’isola. “Sarebbe buona norma, prima di dare una notizia del genere, verificarla e conoscere le norme in vigore. Una Zona Rossa non può essere decisa senza l’accordo con ASP e Sindaco e nessuno di questi due Enti ha mai richiesto la Zona Rossa”.