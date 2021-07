Assaltate le Isole Eolie, migliaia di vacanzieri innamorati della Sicilia

Boom di turisti alle Isole Eolie. Anche quest’anno le isole della Sicilia sono prese d’assalto da migliaia di turisti in cerca di luoghi di interesse naturalistico e gastronomico. L’arcipelago siciliano di Lipari è una delle mete che piu attraggono.

Sicilia meta preferita dai viaggiatori

Così anche questa l’estate 2021 vede la conferma della Sicilia come una delle mete predilette dai vacanzieri. Un’isola dai mille volti, un mix di sole, mare, storia, arte, cultura e gastronomia. In particolare sono le isole minori che preferiscono i vacanzieri. Le Isole Eolie primeggiano tanto che già a metà luglio si è registrato il boom di presenze nelle perle più ambite dell’arcipelago.

Alle Isole Eolie tanti turisti italiani e stranieri

Moli pieni, le stradine si ripopolano, a si rianimano di visitatori città e borghi. Pieni anche i locali della movida, i bar e ristoranti. Hotel e bed and breakfast ricevono numerosissime prenotazioni.

Stromboli, il faro del Mediterraneo

L’isola di Stromboli tra le favorite. Caratterizzata da una natura selvaggia e incontaminata, qui domina il grande vulcano. Per questo Stromboli è chiamata il “Faro del Mediterraneo”. Qui si trovano, inoltre, splendide spiagge di sabbia nera considerate le più belle delle Eolie, incastonate tra suggestive insenature e pittoresche falesie di pietra lavica.

Panarea isola delle celebrities

Tornano anche i mega yacht dell’isola dei vip e dello shopping Panarea. Si tratta della gemma più piccola delle Eolie ma anche la più mondana dell’arcipelago. Panarea è la destinazione di vip, star italiane e di Hollywood. Anche Michelle Hunziker nelle scorse settimane ha scelto le Eolie per una delle sue vacanze siciliane.

Spiagge bellissime a Vulcano

Spicca anche Vulcano, tra le isole più amate del Mediterraneo, con una natura unica che si manifesta in tutta la sua magnificenza tra calette da sogno, fumarole e sorgenti termali, spiagge di finissima sabbia nera e gemme di rara bellezza come la Grotta del Cavallo, da esplorare con una gita in barca. C’è infine Lipari, la sorella maggiore delle Eolie. Un paradiso per gli amanti delle escursioni in mare, scrigno di tesori naturali e spiagge favolose, con una varietà sorprendente di paesaggi, panorami mozzafiato e tante attrattive culturali.

Pienone a luglio e ad agosto

L’estate continua nel migliore dei modi alle Eolie. La fine di luglio e agosto si prospettano all’insegna delle migliori aspettative. È attesa, inoltre, una significativa affluenza di turisti stranieri che, grazie al Green Pass, hanno già cominciato a riversarsi sulle coste dell’affascinante arcipelago eoliano.