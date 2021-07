Poste italiane a caccia di sportellisti a tempo indeterminato anche in Sicilia

Assunzioni in poste italiane di operatori di sportello a tempo indeterminato

Poste italiane offre un contratto a tempo indeterminato part time

Aperta la selezione per sportellisti, le candidature fino al 31 luglio

Poste italiane a caccia di operatori di sportello e assume in tutta Italia, anche in Sicilia.

L’azienda Poste Italiane ha aperto la ricerca di sportellisti con diploma ma c’è tempo fino al 31 luglio per candidarsi alla posizione.

Poste, con i suoo 12.700 Uffici Postali, dà già lavoro a 125 mila dipendenti, ha pubblicato nella sezione “posizioni aperte” del sito web una selezione per operatori di sportello.

L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato part-time. I fortunati saranno inseriti negli Uffici Postali in tutta Italia in base alle specifiche necessità aziendali.

Di cosa si occupa l’operatore di sportello? Della promozione e della vendita dei prodotti e dei servizi aziendali (postali, finanziari e assicurativi), dell’espletamento delle relative procedure operative e amministrative e della gestione delle relazioni con la clientela in un’ottica di fidelizzazione.

Per inviare la candidatura serve avere un diploma con voto minimo pari a 70/100 o 42/60. Verranno inoltre presi in considerazione ulteriori titoli, come il possesso della laurea e/o una votazione superiore a quella minima richiesta.

Per partecipare alla selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “posizioni aperte” disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro “Operatori di sportello” e compilare il form dedicato entro il 31 luglio 2021.

Verrà inoltre richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, alla mobilità, a contratti a tempo determinato e di esprimere la propria preferenza anche per un’altra provincia oltre a quella di residenza.