Impennata di positivi in Sicilia, ora l’Isola vede il giallo

Raddoppiano i positivi in Sicilia secondo l’ufficio Statistica del Comune di Palermo che rende noti i dati relativi all’andamento della pandemia in Sicilia e diffusi ieri, domenica 18 luglio 2021, dal Dipartimento della Protezione Civile. Ora la Sicilia ha n’incidenza piuttosto alta pari a 33.2. L’isola da lunedì prossimo, il 26 luglio, rischia concretamente di essere ricollocata in giallo.

Raddoppio dei positivi in Sicilia

“La settimana appena conclusa – scrivono nella nota – ha fatto registrare il raddoppio del numero dei nuovi positivi rispetto alla settimana precedente. È tornato ad aumentare anche il numero delle persone ricoverate. Sono, invece, diminuiti i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute”.

Crescono i parametri

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 2206, il 99,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 36%. È cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall’1,5% al 2,9%. Cresce dunque il numero degli attuali positivi è pari a 5123, 1473 in più rispetto alla settimana precedente. Secondo il report, le persone in isolamento domiciliare sono 4953, 1449 in più rispetto alla settimana precedente.

Aumentano anche i ricoveri

In Sicilia aumentano i ricoverati che sono 170, di cui 21 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 24 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 4 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 6 nuovi ingressi in terapia intensiva (-33,3% rispetto ai 9 della settimana precedente).

I numeri della pandemia

Il numero dei guariti (224367) è cresciuto di 719 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,3% (95,9% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 14, di cui 9 sono però relative al periodo marzo-luglio, per cui il numero effettivo di persone decedute nella settimana è pari a 5 (la settimana scorsa 11). Complessivamente le persone decedute sono 6006, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come ormai dal 17 aprile).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%).

Spettro zona gialla in Sicilia

Il destino delle 5 Regioni con il dato dell’incidenza più alta, non è tuttavia ancora segnato. Come già richiesto da governatori ed esperti e avallato dal ministro della Salute Roberto Speranza, infatti i parametri per il passaggio di colore dovrebbero essere rivisti prima della prossima cabina di regia per la valutazione dei dati settimanali.