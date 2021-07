Notte d’inferno nel Palermitano, piove e c’è l’allagamento (VIDEO)

Sottopassi di viale Regione Siciliana allagati a Palermo, strade chiuse, automobilisti bloccati e centralini dei vigili del fuoco in tilt. Sono numerosi i danni che ha provocato l’ondata di maltempo che si è abbatyuta sulla Sicilia Settentrionale. A Palermo e provincia ora si contano i danni.

Numerosi i danni causati dalla pioggia

Sono una trentina gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo per il violento temporale che si è abbattuto sul Palermitano. Le richieste di aiuto hanno riguardato, diversi automobilisti rimasti intrappolati per strada e nei sottopassi. Soccorsi nella zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla.

Allerta arancione

Per oggi era allerta “arancione” su tutta la Sicilia Settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. E il maltempo è arrivato. Dalle prime ore della mattina i pompieri sono al lavoro con sopralluoghi e verifiche in appartamenti e abitazioni in cui la pioggia ha provocato infiltrazioni d’acqua e la presenza di crepe per verificare la stabilità della struttura.

Una notte difficile per Palermo

I sottopassaggi di Viale Regione siciliana sono stati chiusi dalla polizia municipale. Una misura prudenziale ricordando quanto accaduto un anno fa. Dalle 4 della scorsa notte i vigili del fuoco in tre ore hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati nelle strade trasformate in fiumi a Palermo da un violento temporale.

Grande lavoro per i vigili del fuoco

Per liberare gli automobilisti sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e il mezzo anfibio. In via Imera, in particolare, hanno operato i Vigili del fuoco del nucleo Saf con il gommone per soccorrere una persona rimasta intrappolata in un furgone pieno d’acqua.

Sottopassi allagati sulla Circonvallazione di Palermo

Sulla circonvallazione allagato anche il sottopasso di Pagliarelli dal quale si accede agli scorrimenti veloci, Allagamenti anche in zona ex Motel Agip e lungo tutta la strada nei pressi di Viale Giotto.

Disagi a Monreale

Anche a Monreale strade allagate e danni. Lungo la Circonvallazione di Monreale si è verificata una frana. Un grosso masso si è riversato lungo la carreggiata per fortuna senza creare danni. Sempre sulla Circonvallazione di Monreale sono numerosi i rifiuti che si sono riversati lungo la strada a causa della forte pioggia. La presenza dei rifiuti ha creato non pochi disagi. A lavoro anche alcune squadre della protezione civile comunale e delle associazioni di volontariato.

Frana sulla SS186

Disagi anche lungo le strade statali. Sulla SS186, a Pioppo, è avvenuta una frana. Sul posto gli operai dell’Anas per la messa in sicurezza.