Grave incidente a Monreale, un ferito in codice rosso

È di un uomo in codice rosso in ospedale il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa sera a Monreale, nella zona di San Martino delle Scale, lungo la Sp57.

Il sinistro nella zona di Valle Paradiso. Un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo che una Seat Ibiza nera si è schiantata per cause ancora da accertare. Dalle prime informazioni, pare che l’incidente non abbia coinvolto altri mezzi.

Il personale del 118 ha soccorso l’uomo e lo ha condotto in un ospedale di Palermo in codice rosso. I Carabinieri di San Martino delle Scale, coadiuvati dai militari di Monreale, hanno eseguito i rilievi di rito.