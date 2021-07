Sorge a Monreale Al Balhara Hotel, lusso e 130 posti di lavoro

Apre a Monreale “Al Balhara Hotel, Resort & Spa”. L’ex Genoardo risorge e diventa una location di lusso.

Dentro Al Balhara Hotel anche campi di padel e da tennis. Sono 110 le camere che offrono anche servizi esclusivi come Spa e giardini privati. Presenti anche tre piscine, una grande spa, campi da Padel e da tennis. Per i clienti anche un impianto termale e ad una spa privata che potrà essere prenotata da 2 persone.

Sono i fratelli Montalbano, Giuseppe ed Emanuele, che hanno deciso d’investire su questo ambizioso progetto che porta a Monreale una struttura a 5 stelle.

L’inaugurazione della struttura è avvenuta ieri dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione.

Da 4 stelle passerà a 5 stelle dopo altri lavori.

L’acquisto del Genoardo è stato fatto all’asta e risale a circa un anno e mezzo fa. I due fratelli Montalbano hanno deciso di investire in un settore per nuovo per loro ma che si prevede ricco di soddisfazioni.

E i primi risultati per il territorio già si vedono. Sono diverse le assunzioni già fatte dall’azienda che conta, a pieno regime, di creare fino a 130 posti di lavoro.

All’interno di Al Balhara si troverà il top di categoria. Due piscine di cui una riservata alla clientela vip con aree dedicate ed esclusive; una Spa da mille metri quadrati; area Club, zona termale; quattro campi di padel e un campo da tennis; tre ristoranti di cui uno internazionale, tre bar, terrazze con comfort zone, bar, cinema, shopping centre, information point e servizi navetta per i clienti per potere raggiungere località di mare e montagna.

Nella struttura saranno organizzati eventi culturali, mostre e Festival: spazio ad artisti internazionali e locali. Al Balhara sarà l’unico Resort in Sicilia ad avere la certificazione Ha-Lal che garantisce alla clientela araba il rispetto della tradizione alimentare e gli standard richiesti.