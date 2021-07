Scoppia focolaio dopo un matrimonio nel Palermitano, allarme dopo europei e Festino

Scoppia un focolaio di Covid-19 nel Palermitano dopo il festeggiamento di un matrimonio. Sono una ventina le persone che sono al momento risultate positive dopo una festa di nozze tenuta a Bolognetta.

Ma in questi giorni a far temere un’impennata dei contagi sono i festeggiamenti per la vittoria degli Europei da parte della nazionale di calcio. Da sommare c’è anche la folla per il Festino.

Preoccupa un ricevimento che si è tenuto nei pressi di Bolognetta e che ha provocato una ventina di positivi. Il dato potrebbe aumentare nel corso delle prossime ore.

Intanto all’aeroporto, al porto e anche nell’hub della fiera il numero dei positivi nelle ultime ore è cresciuto, sebbene il bollettino di ieri indicasse ancora solo 15 nuovi casi per la provincia di Palermo. Il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa lancia l’allarme: “Siamo molto preoccupati – ammette -, perchè le partite della Nazionale e il Festino potrebbero avere determinato un potenziale incubatore del Covid: tra due settimane sapremo se gli assembramenti senza mascherine ci faranno andare incontro a nuove restrizioni”.

Costa ha anche dato ordine di sequenziare i tamponi effettuati per verificare se la variante Delta già circola a Palermo.