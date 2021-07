Incidente mortale a Carini, muore 16enne, gravissimo il fratello

Un giovane di 16 anni é morto a Carini a causa di un grave incidente mortale. Il fratello è in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato estratto dall’auto in fiamme.

Il dramma si è consumato a Villagrazia di Carini nella zona del Bivio Foresta. Una Lancia Y ha terminato la sua corsa contro un muro e dopo una serie di carambole ha preso fuoco. A bordo della vettura c’erano due fratelli.

Le due vittine sono state tirate fuori dall’auto in fiamme dai vigili del fuoco. Purtroppo, per uno dei due fratelli, A.R. di 16 anni, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto.

Il fratello è stato portato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. E’ in gravi condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.